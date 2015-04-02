بالصور.. محافظ بنى سويف يفتتح توسعات محطة مياه ببا القديمة

افتتح المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، توسعات محطة مياه ببا القديمة، بطاقة 170 ل/ث، بتكلفة قاربت الـ10 ملايين جنيه، لزيادة مستوى نصيب الفرد من المياه، والقضاء على ضعف وانقطاع المياه بمدينة ببا والقرى الواقعة على أطرافها.



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محافظ بنى سويف يطلق إشارة البدء لمحطة مياه ببا

وزار المحافظ محطة مياه بناحية أبو سليم مركز بنى سويف، وتفقد مشروع محطة المياه المقام على مساحة 25 فدانًا بطاقة 1000 لتر ثانية للمرحلتين بما يعادل 86 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة إجمالية 340 مليون جنيه بتمويل حكومى من ميزانية الدولة وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المحافظ، أثناء الزيارة، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الترشيد والحفاظ على المياه مع تشكيل فريق عمل من الشركة لتغيير ثقافة استخدام المياه ويكون عمل هذا الفريق فى المدارس والجامعات والمصالح الحكومية ودور العبادة.



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رئيس شركة مياه الشرب يقدم شرحًا عن توسعات المحطة



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المحافظ يتفقد أحواض المياه



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ويفتتح المحطة رسميًا