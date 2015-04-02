أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ بنى سويف يفتتح توسعات محطة مياه ببا القديمة

Google+ Print
افتتح المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، توسعات محطة مياه ببا القديمة، بطاقة 170 ل/ث، بتكلفة قاربت الـ10 ملايين جنيه، لزيادة مستوى نصيب الفرد من المياه، والقضاء على ضعف وانقطاع المياه بمدينة ببا والقرى الواقعة على أطرافها.

اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ بنى سويف يطلق إشارة البدء لمحطة مياه ببا

وزار المحافظ محطة مياه بناحية أبو سليم مركز بنى سويف، وتفقد مشروع محطة المياه المقام على مساحة 25 فدانًا بطاقة 1000 لتر ثانية للمرحلتين بما يعادل 86 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة إجمالية 340 مليون جنيه بتمويل حكومى من ميزانية الدولة وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد المحافظ، أثناء الزيارة، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الترشيد والحفاظ على المياه مع تشكيل فريق عمل من الشركة لتغيير ثقافة استخدام المياه ويكون عمل هذا الفريق فى المدارس والجامعات والمصالح الحكومية ودور العبادة.

اليوم السابع -4 -2015
>

رئيس شركة مياه الشرب يقدم شرحًا عن توسعات المحطة

اليوم السابع -4 -2015
>

المحافظ يتفقد أحواض المياه

اليوم السابع -4 -2015
>

ويفتتح المحطة رسميًا


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365