بالصور.. وزير التعليم العالى: افتتاح المستشفى الدولى بطنطا الشهر الجارى

أشاد الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بالمستشفى الدولى الجامعى التابع لجامعة طنطا، مؤكدًا أن المبنى جاهز بجميع أقسامه، وسيتم افتتاحه خلال الأيام القادمة، بحضور المهندس إبراهيم محلب، مجلس رئيس مجلس الوزراء.



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الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى لحظة وصوله المستشفى الدولى الجامعى بطنطا

وأضاف "عبد الخالق"، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب اجتماعه بممثلى المستشفيات الجامعية، ظهر اليوم، الخميس، بقاعة المؤتمرات فى مستشفى طنطا الجامعى الدولي، بحضور الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة، ومديرى المستشفيات الجامعية، لمناقشة مشاكل المستشفيات الجامعية، وحل أزمة هيئة التمريض، أن الرئيس السيسى يبدى اهتماما خاصا بصحة المواطن المصرى، وتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية لتوفير خدمة صحية متميزة، وتطوير المنظومة الصحية بشكل عام.

وقال عبد الخالق، إنه ناقش مع مديرى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية مشكلة التمريض وكيفية التغلب عليها من خلال برنامج تدريبى لرفع كفاءة هيئة التمريض علاوة على زيادة أعداد المعاهد الخاصة بالتمريض على مستوى العديد من الجامعات، مؤكدا أن مجلس الوزراء وافق على حصول هيئة التمريض والفنيين على حقوقهم كاملة.



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الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا يستقبل وزير التعليم العالي

وكشف وزير التعليم العالى النقاب عن مشروع ضخم لربط المستشفيات الجامعية من قبل وزارة التعليم العالى لتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتم تخصيص مبلغ كبير لهذا المشروع حتى يرى النور، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج إلى توفير قواعد بيانات، والبدء فى المشروع فورا بعدد من المستشفيات الجاهزة بقواعد البيانات.

وأضاف عبد الخالق أن الهدف من اجتماع مدير 21 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية هو تبادل الخبرات بين المستشفيات بعضها البعض، علاوة على مشاهدتهم للصرح العملاق بجامعة طنطا.



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وزير التعليم العالى يترأس اجتماع ممثلى المستشفيات الجامعية

وأشاد رئيس الجامعة بالدكتور عبدالحكيم عبدالخالق، رئيس جامعة طنطا فى سعيه الدءوب لحل مشاكل المستشفى التى يتم إنشاؤها منذ أكثر من 30 عاما وتكلفت أكثر من 3 مليارات جنيه وجهد رائع سيكون انجاز عظيم للجامعة وسيخدم محافظات الدلتا.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا أن المستشفى التعليمى الجديد بجامعة طنطا من أكبر وأحدث الصروح الطبية مقامة على مساحة 23ألف متر، تحتوى على 15 غرفة عمليات ومهبط طائرات خاص بالإسعاف الطائر، بها 32 غرفة عمليات وجناحين للعناية المركزة بسعة 23 سرير، إلى جانب 13 غرفة أشعة وغسيل كلوى و14 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات، وبها 23 معملًا للتحاليل الطبية، و10 مدرجات للطلبة، وطاقة المستشفى 465 سرير، وتقدم خدماتها لكافة محافظات الدلتا.

وأضاف رئيس الجامعة أنه بدأ العمل فعليا فى وحدات العلاج الطبيعى، والمسالك البولية وتفتيت الحصوات، والأشعة، والكبد، والطب الإشعاعى، ووحدة علاج الأورام، والرمد، والجلدية، ووحدة عناية القلب، ووحدة العناية الجراحية، ووحدة السمنة والنحافة، ووحدة عناية الأطفال المبتسرين.



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جانب من الاجتماع



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وزير التعليم العالى يرد على استفسارات الحضور



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وزير التعليم يستمع لممثلى المستشفيات الجامعية



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وزير التعليم العالى يطالب بتبادل الخبرات بين المستشفيات الجامعية



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تفاعل حوارى بين الوزير والحضور



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لحظة انفعال من وزير التعليم