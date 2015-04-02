بالأرقام – حسام غالي يستعيد شبابه أمام الرجاء

حسام غالي كان نجما فوق العادة في صفوف الأهلي أمام الرجاء، حين فاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف بالدوري المصري.

مايسترو الأهلي كان أكثر لاعب مرر الكرة في الفريقين، وبفارق بعيد جدا عن أقرب ملاحقيه.

113 تمريرة صحيحة من قائد الأهلي، و8 خطأ فقط.. يليه عبد الله السعيد صانع ألعاب الشياطين بـ72 تمريرة.

لم تكن تمريرات غالي كلها قصيرة، بل وصنع فرصا بكرات طولية.

كان غالي أكثر لاعبي الفريقين تمريرات للكرات الطولية، بـ8 تمريرات.. وأقرب لاعب له كان السعيد بـ3 مرات فقط.

وهذه هي الخريطة الحرارية لأماكن تحرك غالي..

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