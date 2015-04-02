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المنتخب يرد على سحب 22 من باسم مرسي

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المنتخب يرد على سحب 22 من باسم مرسي المنتخب يرد على سحب 22 من باسم مرسي

سيعقد الجهاز الفني لمنتخب بقيادة هيكتور كوبر جلسة مع باسم مرسي مهاجم الزمالك، لاحتواء الأزمة التي أثارها بصورة على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال أسامة نبيه مدرب في تصريحات تليفزيونية: "سنجتمع مع اللاعب، ونتناقش معه في هذا الأمر".

وبسؤاله عن إمكانية سحب الرقم 22 من باسم مرسي، رد مدرب المنتخب: "لسنا طرفًا في الواقعة، لأنه تصرف شخصي من اللاعب".

وكان باسم مرسي أثار موجة من الغضب لدى جماهير الأهلي، بعدما نشر صورة أمسك فيها بقرن "فلفل" للرد على من هاجموه بعد ارتداء القميص 22 في المباراة الودية أمام غينيا الاستوائية.

يُذكر أن باسم مرسي سجل الهدف الثاني للمنتخب في هذه المباراة الودية، وهو الثاني له بقميص المنتخب بعد هز شباك جامايكا في مباراة ودية العام الماضي.

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