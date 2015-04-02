كوبر يحقق 4 فوائد من اللعب خارج أجندة الفيفا

يسعى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لتحقيق بعض المكاسب الفنية من إصراره على خوض مباراتين وديتين خارج الأجندة الدولية في أبريل ومايو.

وأوضح أسامة نبيه أن المدرب الأرجنتيني طلب من اتحاد الكرة معسكرًا مدته 4 أيام فقط في كل شهر، نختتمه بمباراة ودية في اليوم الخامس.

وأضاف في برنامج ساعة رياضة "نريد تواصلا مستمرا بين اللاعبين، بحيث لا يشعروا بالغربة عند بداية المنافسات الرسمية".

وتابع "الوقوف على مستوى العناصر الجيدة التي تفرزها بطولة الدوري أولاُ بأول".

وأشار إلى أن المباراتين ستكون فرصة جيدة لكوبر ومعاونيه لتصحيح الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، لأن الوقت ضيق للغاية قبل التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.

وأتم نبيه بالإشارة للفائدة الرابعة، بأنه من المهم توفير أكبر قدر من الاحتكاكات الدولية، لأن هناك عدة لاعبين لا تتوافر لديهم الخبرة الدولية.