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المنتخب لن يعاقب أيمن حفني

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المنتخب لن يعاقب أيمن حفني المنتخب لن يعاقب أيمن حفني

أكد أسامة نبيه مدرب منتخب أن الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر لا ينوي توقيع أي عقوبة على أيمن حفني بعد خوضه مباراة ودية في نفس يوم لقاء مصر وغينيا الاستوائية.

وأوضح نبيه: "حفني كان يعاني من إصابة خلال معسكر ، وطبيب الزمالك أحضر تقريرًا طبيا يؤكد أن اللاعب بحاجة لراحة سلبية ثلاثة أيام".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "حفني حصل على راحة من يوم الخميس للأحد ثم تدرب مع الزمالك من يوم الاثنين للأربعاء، وشارك في المباراة الودية يوم الخميس".

وأتم نبيه: "ما تردد عن عدم توقيع عقوبة على أيمن حفني أو استبعاده نهائيًا من المنتخب، ليس له أي أساس من الصحة".

وشارك أيمن حفني في مباراة الزمالك والشمس الودية، في نفس اليوم الذي فاز فيه المنتخب على غينيا الاستوائية بهدفي تريزيجيه وباسم مرسي.

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