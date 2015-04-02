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إحالة «منى العراقي» للنيابة بعد اقتحامها مكتب وزيرة القوى العاملة

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إحالة «منى العراقي» للنيابة بعد اقتحامها مكتب وزيرة القوى العاملة إحالة «منى العراقي» للنيابة بعد اقتحامها مكتب وزيرة القوى العاملة

منى العراقي

قالت وزارة القوى العاملة والهجرة، إن ما إدعاه محامي الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج “المستخبي” بقناة القاهرة والناس، على بعض المواقع الالكترونية عار تماماً من الصحة.

وأضافت الوزارة أن الإعلامية المذكورة قامت بدخول الوزارة صباح اليوم الخميس ، مدعية أنها لديها موعد مع المكتب الإعلامي للوزارة لتسجيل حلقة لها في برنامجها وذلك يجافي الحقيقة، ورغما عن ذلك دخلت بسيارتها الوزارة ولم يعترضها أحد. إلا أنها قامت بالتصوير من تليفونها المحمول داخل مكاتب الوزارة بدون إذن مسبق.

وقالت الوزارة أن مدير أمن الوزارة قام باستدعاء الشرطة لقيام الإعلامية بالتصوير دون إذن مسبق بذلك ،وحضر معاون مباحث قسم مدينة نصر أول، وقام بتحرير محضر للإعلامية المذكورة بديوان عام الوزارة بمدينة نصر، حيث تم أخذ أقوال مدير الأمن الذي استدعى الشرطة ، وكذلك أخذ أقوال أعضاء المكتب الإعلامي بالوزارة ، فضلا عن مدير مكتب وزيرة القوى العاملة والهجرة ، حيث قامت الإعلامية بقذفهم بسيل من السباب بعد أن تم توجيهها بعدم التصوير بمكتب الوزيرة .

وأكدت الوزارة أن الإعلامية لم يتعرض لها أحدأ بالوزارة ، كما لم يستولي أحداً على هاتفها المحمول وظلت تتحدث منه حتى خروجها من الوزارة بصحبة الشرطة بقسم مدينة نصر .

وقد قامت الشرطة باستكمال التحقيقات بقسم مدنية نصر أول التي انتهت إلى إحالتها للنيابة العامة بمدينة نصر.

 

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