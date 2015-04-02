فى لقاءه بالصحفيين..البابا تواضروس يطالب بعدم استخدام مصطلحات سياسية

رحب البابا تواضروس الثانى بصحفيى الملف القبطى ومتابعى أخبار الكنيسة بالصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة المسجلين بالكنيسة القبطية فى لقاءه اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، مؤكدا أن الكنيسة تواكب المجتمع ولم يكن هناك مركزا إعلاميا ،والآن لها مكتب ومتحدث رسمى باسم البابا والكنيسة.

وأوضح خلال اللقاء أن عدم الإعلان عن الزيارات واللقاءات قبل موعدها قد يرجع إلى دواعي أمنية لعبور الفترة التى تمر بها البلاد بسلام.

هذا وأكد البابا أن الزواج سر من أسرار الكنيسة وهى لا توافق على الزواج المدنى وأنه لو تم إقراره فليس للكنيسة علاقة به، كما أكد أن المجالس الإكليريكية أصبح عددها 6مجالس الآن وهذا سيسهل الكثير من الأمور ويحل مشكلات أسرية والفصل فيها.

وفى إجابته على سؤال توحيد الأعياد أكد أن هناك دراسة حول توحيد عيد القيامة و كنيسة واحدة هى التى وافقت حتى الآن وقد يحتاج الأمر لمزيد من الوقت.

كما أشار البابا إلى أن ﻻئحة انتخاب البطريرك قد شهدت تغيير كبير لم يلغى الناخبين من فئة الصحفيين وان البابا كان ينتخب 2000 ناخب ومع اللائحة الجديدة ئزول عدد الناخبين 10 آﻻف ناخب.

وطالب البابا تواضروس فى لقاءه صحفيين الملف القبطى بعدم استخدام مصطلحات سياسية فيما يخص أحوال الكنيسة مثل كلمات”عزل، إطاحة” وغيرها وقال “ماذا يجنى الصحفى لو نشر اخبار تقلب المجتمع وخاصة فى ظل محاولات البلاد للتعافى” .

وأكد بطريرك الكنيسة أنه لديه عدد من اللقاءات والزيارات الفترة القادمة داخل مصر وخارجها وأن هناك 3 تجمعات كبرى للأقباط في المهجر، فى أمريكا وكندا وأستراليا، وأنه زار أمريكا 3 مرات وأستراليا مرة عندما كان أسقفا، لذا بدأ بزيارة كندا عندما تولى مسؤولته كبطريرك.، كما سيصلى أحد السعف بدير الأنبا ببشوى والجمعة العظيمة وصلاة عيد القيامة بالكاتدرائية.

وأوضح أن تغيبه عن حضور المؤتمر أسوة بشيخ الازهر كان نظراً لتزامنه مع الذكر السنوية الأولى لانتقال والدته

> وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية أكد البابا أنه لن يطرح لحوار مجتمعي بالمفهوم الدارجو أن الكنيسة طرحته لحوار بين أساقفة وقانونيين باعتبار الزواج سرًّا مقدسًا أن الكنيسة تقدمت بمشروع قانون موحد لوزارة العدل، وتنتظر إقراره.