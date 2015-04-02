الهجان يفتتح معرض للفنون التشكيلية في إطار الاحتفال بيوم اليتيم بقصر ثقافة قنا

افتتح عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، معرض الفن التشكيلي الخاص بورش عمل الموهوبين المقام بقصر ثقافة الطفل بقنا بالتعاون مع مدارس المحافظة والنادي الاستكشافي للعلوم . وعبر الهجان عن سعادته بالأفكار المقدمة من الأطفال مشددا ً علي المسئولين بضرورة تبني هذه الأفكار وتطويرها وتقديم الدعم المادي والمعنوي تشجيعا لهم. وذكر الهجان انه تم تخصيص قطعة ارض بمدينة نقادة لإقامة معرض لمنتجات الخزف والأعمال الفنية الاخري لتكون نواة لإقامة معارض أخري بالمحافظة.

كما افتتح المحافظ معرض الفن التشكيلي للهواة واطلع علي الأعمال الفنية بقسم الخزف والرسم علي الزجاج والبورتريهات كما شاهد الأعمال الفنية للمشغولات المعدنية والصور الفوتوغرافية وجاء ذلك في إطار احتفال قصر الثقافة بيوم اليتيم .

وفى ختام فعاليات الاحتفال سلم الهجان شهادات استثمار لـ 10 أطفال أيتام مقدماً الشكر للمسئولين بوزارة الثقافة علي إقامتهم وتنظيمهم لهذا الحفل ولمشاركتهم المجتمعية تجاه هؤلاء الأطفال كما دعي الهجان إلي ضرورة تكاتف كافة جهود أفراد المجتمع للارتقاء بهذا الوطن .​