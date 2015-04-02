مكتبة الأسكندرية تستضيف الكاتب عمر طاهر غدا

تستضيف مكتبة الأسكندرية الكاتب عمر طاهر فى حوار مفتوح عن أعماله ، وذلكفى إطار فاعليات معرضها الدولى للكتاب المقام حاليا،وذلك فى الثامنة مساء الجمعه3 أبريل بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات.

> ويتحدث عمرعن التنوع بين أعماله الأدبية، وكتاباته الصحفية الساخرة، كما يتطرق لأحدث أعماله السنيمائية “يوم مالوش لازمة ” و”كابتن مصر”، وبرنامجه الإذاعى “واحد صاحبى”، ويدير الندوة الشاعر “أحمد شبكه.