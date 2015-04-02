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مكتبة الأسكندرية تستضيف الكاتب عمر طاهر غدا

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مكتبة الأسكندرية تستضيف الكاتب عمر طاهر غدا مكتبة الأسكندرية تستضيف الكاتب عمر طاهر غدا

تستضيف مكتبة الأسكندرية الكاتب عمر طاهر فى حوار مفتوح عن أعماله ، وذلكفى إطار فاعليات معرضها الدولى للكتاب المقام حاليا،وذلك فى الثامنة مساء الجمعه3 أبريل بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات.
> ويتحدث عمرعن التنوع بين أعماله الأدبية، وكتاباته الصحفية الساخرة، كما يتطرق لأحدث أعماله السنيمائية “يوم مالوش لازمة ” و”كابتن ”، وبرنامجه الإذاعى “واحد صاحبى”، ويدير الندوة الشاعر “أحمد شبكه.

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