مصدر أمنى: قوات الجيش نجحت فى تصفية 24 عنصرا إرهابيا بشمال سيناء اليوم

قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع " إن قوات الجيش الثانى الميدانى تمكنت منذ بداية اليوم وحتى الآن من تصفية 24 عنصرا إرهابيا ، فى إطار سلسلة من المداهمات والعمليات الميدانية ، التى استهدفت بؤر ومعاقل تنظيم " بيت المقدس " الإرهابى.

وأوضح المصدر ان أعمال المداهمة والتمشيط مازالت مستمرة ومتواصلة منذ الصباح وحتى الآن ، من أجل تصفية أوكار الجماعات الإرهابية المسلحة ، وتحقيق السيطرة الأمنية فى نطاق الطريق الساحلى " العريش – رفح " .

- القوات المسلحة تصد هجوما بشمال سيناء على ارتكازات أمنية وتقتل 15 إرهابيا.. ومصادر: عناصر "بيت المقدس" مسئولة عن تنفيذ العملية الإرهابية.. و"الآباتشى" تلاحق متورطين وتنفذ ضربات ضد أهداف تكفيرية