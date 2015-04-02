أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصدر أمنى: قوات الجيش نجحت فى تصفية 24 عنصرا إرهابيا بشمال سيناء اليوم

Google+ Print
مصدر أمنى: قوات الجيش نجحت فى تصفية 24 عنصرا إرهابيا بشمال سيناء اليوم مصدر أمنى: قوات الجيش نجحت فى تصفية 24 عنصرا إرهابيا بشمال سيناء اليوم
قال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع " إن قوات الجيش الثانى الميدانى تمكنت منذ بداية اليوم وحتى الآن من تصفية 24 عنصرا إرهابيا ، فى إطار سلسلة من المداهمات والعمليات الميدانية ، التى استهدفت بؤر ومعاقل تنظيم " بيت المقدس " الإرهابى.

وأوضح المصدر ان أعمال المداهمة والتمشيط مازالت مستمرة ومتواصلة منذ الصباح وحتى الآن ، من أجل تصفية أوكار الجماعات الإرهابية المسلحة ، وتحقيق السيطرة الأمنية فى نطاق الطريق الساحلى " العريش – رفح " .

- القوات المسلحة تصد هجوما بشمال سيناء على ارتكازات أمنية وتقتل 15 إرهابيا.. ومصادر: عناصر "بيت المقدس" مسئولة عن تنفيذ العملية الإرهابية.. و"الآباتشى" تلاحق متورطين وتنفذ ضربات ضد أهداف تكفيرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365