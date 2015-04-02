موجز أخبار مصر للساعة6.. الجيش يحبط هجوم إرهابى بسيناء ويقتل 15 تكفيريا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لتحركات القوات المسلحة فى سيناء لملاحقة بؤر الإرهاب، بعد تصديها لهجوم على عدة ارتكازات أمنية فى مناطق متفرقة بالعريش ورفح والشيخ زويد، صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 15 تكفيرياً واستشهاد 5 من رجال الجيش الثانى.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لعمليات "عاصفة الحزم"، ضد معاقل الحوثيين داخل الأراضى اليمنية، وبدء إنزال جنود من القوات العربية المشاركة فى العمليات، عن طريق سواحل مدينة عدن، للتصدى لمحاولات مليشيات الحوثيين السيطرة على المدينة التى تعد آخر معاقل الرئيس الشرعى عبدربه منصور هادى.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" كواليس قرار محكمة النقض بتحديد جلسة 7 مايو المقبل للحكم فى طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من قتل المتظاهرين، وذلك بعدما أوصت نيابة النقض بإعادة المحاكمة، الأمر الذى رفضه المحامى فريد الديب دفاع مبارك..

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وفيما يلى موجز أنباء السادسة:

- القوات المسلحة تصد هجوما بشمال سيناء على ارتكازات أمنية وتقتل 15 إرهابيا.. ومصادر: عناصر "بيت المقدس" مسئولة عن تنفيذ العملية الإرهابية.. و"الآباتشى" تلاحق متورطين وتنفذ ضربات ضد أهداف تكفيرية

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- السفارة الأمريكية فى القاهرة: ندعم مصر بقوة فى مواجهة الإرهاب

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- خالد صلاح على تويتر: القوات المسلحة نجحت فى سحق الإرهاب بالعملية الأخيرة وأسقطت عددا كبيرا من المهاجمين.. وانتصرنا فى حرب المعلومات.. ويقينى أن الإحباط الآن يسيطر على دوائر الإرهاب والمجد للشهداء

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- مصدر عسكرى: الجيش الثانى ينفذ مداهمات مكثفة.. والآباتشى تقصف أهدافا تكفيرية

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- أول صورة لأحد شهداء القوات المسلحة فى الهجوم الإرهابى بسيناء

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- "الأزهر" ينعى شهداء الهجوم الإرهابى بسيناء.. ويؤكد: عزيمتنا لن تهتز

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- العمليات الإرهابية بالمحافظات عرض مستمر.. انفجار قنبلتين وإحباط تفجير اثنتين فى البحيرة.. وانفجار عبوة ناسفة وإبطال أخرتين فى الفيوم.. ومصرع 3 إرهابيين أثناء تصنيعهم قنابل فى الشرقية

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- سفيرنا فى اليمن: لا يوجد علم لدى "الخارجية" بوجود حالات وفاة بين المصريين

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- سفير مصر بجيبوتى: وصول 36 مصريًا قادمين من اليمن تمهيدًا لعودتهم لبلادهم

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- رويترز: إنزال جنود فى عدن بعد سيطرة الحوثيين على وسط المدينة

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- المتمردون الحوثيون يسيطرون على القصر الرئاسى فى عدن (تحديث)

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- مسلحون حوثيون يهاجمون نقطة أمنية سعودية بمحافظة حجة

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- الخارجية: السعودية تفتح 3 معابر برية مع اليمن لاستقبال المصريين

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- فى جلسة نظر الطعن على براءة مبارك بـ"قضية القرن".. نيابة النقض توصى بإعادة المحاكمة.. وفريد الديب يطالب بالرفض.. والمحكمة تؤجل لـ7مايو.. وتكلف النيابة بعرض فيديوهات جلسة حكم الجنايات بالبراءة

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