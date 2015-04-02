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"القوى العاملة" تستدعى الشرطة للمذيعة منى العراقى لتصويرها مكتب الوزيرة

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"القوى العاملة" تستدعى الشرطة للمذيعة منى العراقى لتصويرها مكتب الوزيرة "القوى العاملة" تستدعى الشرطة للمذيعة منى العراقى لتصويرها مكتب الوزيرة
أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن الإعلامية منى عراقى، مقدمة برنامج "المستخبى" بقناة القاهرة والناس، دخلت ديوان الوزارة صباح اليوم، الخميس، بحجة أن لديها موعدا مع المكتب الإعلامى بالوزارة لتسجيل حلقة ببرنامجها، وهو ما ينافى الحقيقة.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أن "العراقى" صورت بتليفونها المحمول داخل مكاتب الوزارة دون إذن مسبق، مما دفع مدير أمن الوزارة لاستدعاء الشرطة، وتم تحرير محضر للإعلامية المذكورة بديوان عام الوزارة بمدينة نصر، بعدما سبتهم الإعلامية.

وأكدت الوزارة أن الإعلامية لم يتعرض لها أحد بأذى، كما لم يستول أحد على هاتفها المحمول، وظلت تتحدث منه حتى خروجها من الوزارة بصحبة شرطة قسم مدينة نصر، واستكملت الشرطة التحقيقات بقسم مدنية نصر أول، والتى انتهت إلى إحالتها للنيابة العامة بمدينة نصر.


>- استدعاء الشرطة للصحفية منى العراقى لمحاولتها دخول مدرسة بالقوة فى العاشر

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