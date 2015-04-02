«أبوالغار»: الأحزاب توافقت على مقترح واحد لقانون الأحزاب

أعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أنه تقدم بمقترح رسمى إلى كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة لتعديل قوانين الانتخابات، يتوافق مع الدستور الجديد وأحكام المحكمة الدستورية، ومن الممكن أن يتم إنجازه فى وقت أسرع.

وأضاف أبو الغارفي تصريحات صحفية ، أن المقترح يتضمن أن تضم القوائم الفئات التى ينص عليها الدستور فقط ولا زيادة عليها فى قائمة مغلقة، كما يقترح تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات. وأشار أبو الغار إلى أن المستشار على عوض –مستشار الرئيس السابق عدلى منصور- أكد أن فكرة الرقابة السابقة على القوانين معقدة للغاية ولا يمكن أن تطبق، خاصة وأن قوانين المحكمة الدستورية لا تنص على ذلك.

وأكد أبو الغار أن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى طالب بمناقشة التعديلات على القانون فقط، إلا أن رئيس الحزب المصرى الديمقراطى اعترض على ذلك، وطالب بفتح الباب للحوار بشكل كامل مع الأحزاب. ولفت أبو الغار إلى أن المقترح المقدم من الحزب المصرى الديمقراطى شمل توقيع عدد من رؤساء الأحزاب هم المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع والوفد والإصلاح والتنمية والصرح والحركة الوطنية ومصر بلدى والمحافظين، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أن الأحزاب لو اتفقت على مقترح ستوافق عليه والدولة.