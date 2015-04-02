بلال الشيخ يقدم أشهر أغانيه بالأوبرا السبت المقبل

يقدم الفنان بلال الشيخ وفرقته ” سحر الشرق ” مجموعة من أغانية بالحفل الذى يحيه بدار الأوبرا،وذلك في الثامنة مساء السبت 4 ابريل علي المسرح المكشوف .

> ويقدم بلال من أعماله الخاصة أغانى ” البلياتشو ، لالا قلبى ، تايه فى الملكوت ، مطرح ما ترسى ، غمضة عين ، مراجيح ، بالاضافة الى باقة من اروع اعمال كبار الملحنين منهم ” سيد درويش ، الشيخ إمام ، سيد مكاوى ومحمد فوزى.

> الجدير بالذكر ان فرقة سحر الشرق تاسست عام 2000 وتضم مجموعة من امهر العازفين علي الات موسيقيه مختلفه، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة في مختلف المراكز الثقافيه بمصر ونالت استحسان الجماهير والنقاد.