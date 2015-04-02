اتهام 14 شخصا بخطف عسكريين سوريين والانتماء لداعش فى لبنان

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضى صقر صقر، اليوم الخميس على 12 شخصا بينهم ثلاثة موقوفين ، فى جرم استدراج عسكريين سوريين منشقين وخطفهم ،مقابل منافع شخصية، واتهم القاضى ايضا شخصين اخرين بالانتماء إلى تنظيم داعش .

وقال مصدر رسمى لبنانى ان القاضى صقر إدعى على 12 شخصا بينهم ثلاثة موقوفين، احدهم عسكري، فى جرم استدراج عسكريين سوريين منشقين عن النظام السورى وخطفهم وتسليمهم الى السوريين، مقابل منافع شخصية. ولم يعرف مصيرهم، وأضاف المصدر أن الإدعاء جاء سندا الى مواد تنص على عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.

واحال القاضى صقر المدعى عليهم الى قاضى التحقيق العسكرى الاول، ومن ناحية أخرى ، إدعى القاضى صقر، اليوم على كل من بلال وعمر ميقاتى فى جرم الانتماء الى تنظيم داعش الارهابى " بهدف القيام بأعمال ارهابية".

وقال مصدر لبنانى إن القاضى إدعى كذلك"على عمر ميقاتى فى 12 دعوى ملاحق فيها، وبلال اربع دعاوى ملاحق فيها وهى فى جرم القتل ومحاولة قتل عسكريين والاشتراك فى القتال ضد الجيش فى عرسال وطرابلس، وعلى الخطف وحيازة أسلحة ومتفجرات، وجاء الإدعاء ، بحسب المصدر ، سندا الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الاعدام.