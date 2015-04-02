السفارة الأمريكية فى القاهرة: ندعم مصر بقوة فى مواجهة الإرهاب

شجبت السفارة الأمريكية الهجمات الإرهابية التى وقعت اليوم بشمال سيناء وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الجنود والمدنيين.

وقال بيان من السفارة الأمريكية اليوم إن الولايات المتحدة تدعم مصر بقوة فى مواجهة الإرهاب فى شمال سيناء وفى كل أنحاء البلاد وتتقدم بأصدق تعازيها لأسر الضحايا وذويهم.

وأضاف أن هذه الهجمات مرفوضة وكما صرح الوزير كيرى فى زيارته الأخيرة لشرم الشيخ فإن هذه الفظائع "لا يمكن تبريرها ولا التغاضى عنها ويجب مواجهتها وإيقافها." إننا نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع مصر التى تمتد عبر عقود طويلة ونعمل معاً على تحقيق أهدافنا المشتركة بما فى ذلك مواجهة الإرهاب.

- القوات المسلحة تصد هجوما بشمال سيناء على ارتكازات أمنية وتقتل 15 إرهابيا.. ومصادر: عناصر "بيت المقدس" مسئولة عن تنفيذ العملية الإرهابية.. و"الآباتشى" تلاحق متورطين وتنفذ ضربات ضد أهداف تكفيرية