موجز أخبار محافظات مصر.. زوجة بالمنيا تطلب شامبو من زوجها فيقتلها

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها، قتل رجل لزوجته خنقًا، بسبب طلبها زجاجة شامبو فى محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ عن وجود شبهة جنائية حول وفاة سيدة تدعى "نورهان. ن"، 18 سنة خنقًا.

وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء ارتفاع أعداد شهداء القوات المسلحة فى الهجوم الإرهابى على 3 أكمنة أمنية بطريق العريش إلى 13 شهيدًا.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى إبطال مفعول عبوتين ناسفتين أعلى كوبرى 45 بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وتبين من الفحص أن إحداهما تحتوى على مادة متفجرة تزن 2 كيلو وتم إبطال مفعولهما بمدفع المياه.

وتسببت مشاجرة داخل القطار رقم 736 ركاب القادم من سوهاج إلى قنا على إثر معاكسة ربة منزل، فى توقف حركة سير القطار لمدة ساعتين عقب قيام أحد الأشخاص بجذب فرامل الطوارئ الخاصة بالقطار.. كان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من شرطة السكة الحديد بسوهاج، يفيد بتوقف حركة سير قطار ركاب بين القرى لمدة ساعتين على إثر وقوع مشاجرة بين عدد من ركاب القطار.

وإلى أهم الأخبار:

زوجة تطلب زجاجة شامبو من زوجها فيقتلها خنقًا بالمنيا

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مصادر أمنية: 13 شهيدا من القوات المسلحة بحادث العريش الإرهابى و3 مدنيين

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أول صورة لأحد شهداء القوات المسلحة فى الهجوم الإرهابى بسيناء

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المتحدث العسكرى: مقتل 15 إرهابيا واستشهاد 5 من الجيش فى اشتباكات بسيناء

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مصدر عسكرى: الجيش الثانى ينفذ مداهمات مكثفة.. والآباتشى تقصف أهدافا تكفيرية

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محافظ شمال سيناء: صرف 5000 جنيه لأهالى الشهداء المدنيين و3 آلاف للمصابين

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"الأزهر" ينعى شهداء الهجوم الإرهابى بسيناء.. ويؤكد: عزيمتنا لن تهتز

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خبير عسكرى: حادث سيناء محاولة للتشويش على تصفية الجيش لـ396 إرهابيا

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إبطال مفعول عبوتين ناسفتين بالبحيرة إحداهما تحتوى على 2 كيلو متفجرات

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وزير التنمية المحلية: وفاة حالتين بأنفلونزا الطيور فى بورسعيد وسوهاج

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مشاجرة بسبب معاكسة ربة منزل توقف "قطار" لمدة ساعتين بسوهاج

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استئصال 13 "ورم ليفى" من رحم سيدة تعانى عدم الإنجاب فى أسوان

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قرار جمهورى بالموافقة على مساعدة "الغذاء العالمى" للمجتمعات الفقيرة بمطروح

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