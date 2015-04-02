إزالة 80 حالة إشغال بمدينة المطرية بالدقهلية

كتب : عمرو الحوتي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية بتنفيذ حملة إزالة إشغالات مكبرة بشارع سعد زغلول بمدينة المطرية وقد أسفرت الحملة عن إزالة ما يزيد عن 80 حالة إشغالات بالشارع المشار إليه مما كان له الأثر البالغ فى نفوس المواطنين بالمنطقة .

وقد تم تنفيذ الحملة بمشاركة مركز شرطة المطرية بقيادة العقيد / علي الجبيلي مأمور المركز ومسئولي الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة المطرية .

وشملت الحملة إدارات الإشغالات – المتابعة – الحملة الميكانيكية – مديري إدارات المركز وذلك بإشراف السيد/ احمد يوسف رئيس مركز ومدينة المطرية الذي أوضح انه تم تسكين الباعة الجائلين بالشارع فى باكيات داخل سويقة تم إعدادها لهم خلف مجلس مدينة المطرية .