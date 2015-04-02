​بالصور.. فوز 370 حاجًا في قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط

أعلن جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الخميس، فوز 370 حاجا من المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية لهذا العام والتى أجرتها الوزارة .

جاء ذلك خلال الحفل الذى اقامته المحافظة بالديوان العام تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بحضور جمال عباس سكرتير عام المحافظة ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف باسيوط والعشرات من المتقدمين للقرعة وأقاربهم وذويهم.

وقال محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط، إن القرعة التى اجرتها الوزارة أسفرت عن فوز 370 حاجا للمستوى الثانى بتكلفة 36 ألفا و500 جنيه للفرد من جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى اختيار نسبة 30 % من المتقدمين فى الاحتياط وذلك طبقا للقواعد المنظمة وبحسب التعداد السكانى لكل مركز.

وأشار انه سيتم إعلان أسماء الحجاج الفائزين بقرعة الحج فى مديرية التضامن الاجتماعى وارسال نسخة لمقرات الجمعيات الأهلية المشاركة فى القرعة بالاضافة إلى إعلان الاسماء كاملة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى على شبكة الانترنت تسهيلا على المواطنين لمعرفة اسمائهم .

ونوه إلى تأكيد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بتقديم كل التسهيلات والخدمات للحجاج الفائزين والتى من شأنها تيسير الحج عليهم من خلال ندوات التوعية للحجاج بديوان المديرية بحضور نخبة من علماء الأزهر لتثقيف الحجاج وتسهيل اجراءات السفر لهم.​