النيابة العامة تبدأ التحقيق فى حادث الهجوم على قسم شرطة الشيخ زويد

بدأت النيابة العامة، التحقيق فى واقعة الهجوم الذي تعرض له قسم شرطة الشيخ زويد، ضمن الهجوم الذي استهدف عددًا من الأكمنة والمقرات الأمنية صباح اليوم الخميس.

وتم تشكيل فريق من النيابة باشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابة استئناف الاسماعيلية وبرئاسة المستشار عماد الدهشان المستشار العام الأول لنيابات شمال سيناء ومحمود الحسينى مدير النيابة، والانتقال لمعاينة موقع قسم الشرطة وتقدير التلفيات ، وسؤال النقيب محمد عبد الحميد بدران التابع لقوات الأمن المركزى والذى كان ضمن قوة تأمين القسم وأصيب بشظايا أثناء اطلاق الأعيرة النارية على قسم.

وأصدرت النيابة قرارها بعرضه على الطب الشرعى وسؤاله حين يتماثل للشفاء لتحديد نوع الإصابة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الواقعة ، وطلب تحريات ادارة البحث الجنائى وسؤال شهود العيان حول ظروف وملابسات الواقعة، وتكثيف الجهود من أجل تحديد المتهمين وسرعة ضبطهم.