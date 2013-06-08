"الوطن" تنشر نص رسالة "السيسي" لـ"مرسي" في ذكرى الإسراء والمعراج

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 17 دقيقة

بعث الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيـس محمد مرسي رئيـس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1434هـ وفيما يلي تنشر "الوطن" نصها.

السيد الدكتور/ محمد مرسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم، بأصدق آيات التهاني بحلول الذكرى المباركة لليلة الإسراء والمعراج، متمنيا لكم موفور الصحة والعطاء وداعيا الله أن يعيد الذكرى عليكم بكل الخير، وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات.

ورجال القوات المسلحة، وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون وقوفهم حماه للوطن وشعبه العظيم مقتدين بصاحب الذكرى المشرفة محمد صلوات الله عليه وسلامه، في الدفاع عن المبدأ والعقيدة وصون عزة الوطن وكرامته وسيادة شعبه على أراضيه المقدسة

وفق الله سيادتكم إلى ما فيه عزة مصر وخير شعبها العظيم

وكل عام وأنتم بخير

كما بعث الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة ممثالة لرئيس الجمهورية بهذة المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، لحلول ذكرى ليله الإسراء والمعراج.