إليك أجدد أسرار مكياج Kim Kardashian

من منا لا تريد الحصول على مكياج قريب من ! Kim Kardashian تلك الأنيقة التي دائماً ما تتميز بمكياجها الرقيق الناعم ذو اللمسات الجذابة.

أبهري نفسك ومن حولك ببعض لمسات المكياج التي تستخدمها Kim Kardashian لتتألقي بطريقة خاصة، ورونق خاص، وجاذبية أكثر سحراً وإشعاعاً:

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1.كريم الأساس: ضعي كريم الأساس الخاص بك والمناسب للون بشرتك على كافة وجهك ورقبتك لأنه هو الأساس في وضع المكياج.

2.تسليط الضوء: حاولي التركيز على نقاط القوة في وجهك باستخدام منتجات النحت أو ما يسمى بألـ"كنتور". وإذا لم تتوفر لديك منتجاته يمكنك المزج بين منتج داكن من كريم إخفاء العيوب مع آخر فاتح من كريم الأساس. مع استخدامه كالمحترفين بهذه الطريقة:

•استخدمي اللون الداكن على خط الشعر ليبدو جبينك أصغر.

•استخدمي اللون الفاتح على الجبين بعد اللون الداكن لإضاءة ملامح الجبين.

•استخدمي اللون الفاتح لإضاءة تحت العين.

•استخدمي اللون الداكن على خط الفك لتبدو وجنتيك محددة أكثر.

•استخدمي اللون الداكن على عظمتي الأنف من الجانبين ليبدو أنفك أدق.

•استخدمي اللون الفاتح على منتصف الأنف لإضاءته .

3.مزج المكياج: خذي فرشاتك وحركيها بحركات دائرية على بشرتك حتى تندمج جميع الألوان ويبدو وجهك طبيعياً.

4.فرشاة المكياج: لا تفرطي في وضع أحمر الخدود على وجهك حتى لا تفسدي الماكياج بأكمله.

5.لإشعاع البشرة: ضعي القليل من اللون البرونزي أعلى عظام الخد وعظام الحاجب لإعطائك نظرةً مشرقةً.

6.أحمر الشفاه: احرصي على وضع أحمر الشفاه الوردي المناسب للون بشرتك أو البيج الذي دائماً ما تفضله Kim Kardashian

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