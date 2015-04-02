جيل الحلول المتعددة IBUKI من شيسيدو

جيل متعدد الوظائف لحالات الطوارئ في البشرة، يمكن استخدامه في أي وقت ومكان تكون هناك حاجة إلى تخليص البشرة من الأضرار. ينقذ جيل الحلول المتعددة البشرة من العديد من المشاكل التي تظهر بسبب الإرهاق وعادات أسلوب الحياة. يلتحم نسيجه الفريد والمريح للبشرة جيداً بالمناطق التي توجد فيها المشاكل، حتى فوق مستحضرات التجميل، ليوفر مكونات عالية الفعالية مثل مركَّب "فيتو تارغيت" (Phyto-Target)، ليرمم الأضرار التي أصابت البشرة.

يُنصح به إلى:

كل من يرغب بحل كافة حالات الطوارئ التي تصيب البشرة بشكل مفاجئ

يُنصح باستخدامه في:

أوقات الحاجة إليه

الفوائد

• يُهدئ ويُلطف حساسية البشرة على الفور

• يعيد ترطيب البشرة المصابة بالجفاف

• ينعّم خشونة البشرة ويفتتها

• يقلل علامات الشوائب والعيوب

• ينعش البشرة المتعبة والمرهقة

طريقة الاستخدام

يُمكن استخدامه كجزء من العادات اليومية للعناية بالبشرة، أو عند الحاجة إليه، ووضعه على البشرة مباشرة أو فوق مستحضرات التجميل. خذي كمية من الجيل برؤوس أصابعك، بواسطة التربيت على سطح الجيل، ثم وزعيها على المنطقة التي تريدين العناية بها.

لتعزيز عمل السيروم، ضعيه ومدديه أولاً على كامل وجهك. بعد ذلك، وبواسطة الإصبع الأوسط وإصبع الخاتم (البنصر)، دلّكي برفق الأماكن الأساسية التي تعرّضت للمشاكل بحركات دائرية صغيرة.