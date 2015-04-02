النيابة تطلب التحريات فى واقعة استشهاد العميد عاطف الإسلامبولى

طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زين تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة استشهاد العميد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث شرق الجيزة، على يد مجهولين أثناء مطاردته لهم بمشاركة تشكيل أمنى عقب محاولاتهم السطو على سيارات نقل أموال .

كما أمرت النيابة بتشريح ودفن جثة العميد، وطلبت تقرير الطب الشرعى وانتدبت فريقا من المعمل الجنائى لمعاينة سيارة الشرطة والسيارات المتضررة فى الحادث، وكتابة تقرير وإرفاقه بملف القضية.

النيابة تكشف تفاصيل حادث استشهاد العميد عاطف الإسلامبولى

>وكشفت معاينة النيابة التى أجراها المستشار محمد أبو زينة لموقع الحادث فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وجود 46 فارغ طلقات لأسلحة ما بين خرطوش وآلية، وإصابة 3 سيارات سيارة شرطة وسيارتين نقل أموال بعدد من الطلقات، ووجود آثار دماء فى موقع الحادث، فأمرت النيابة بالتحفظ على السيارات المتضررة وتجميع فوارغ الطلقات وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وأكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" أن العميد عاطف الإسلامبولى تم دفنه ظهر اليوم الخميس، وأن مديرية أمن الجيزة كلفت "فريق بحثى" لكشف ملابسات القضية وإطلاع النيابة العامة على التحريات الأولية.

أفراد الشرطة المصاحبون للشهيد يدلون بشهاداتهم

ملاحقة المتهمين بعد فرارهم إلى المنطقة الجبلية بالصف

>واستمعت النيابة لعدد من أفراد الشرطة فأكدوا أنهم خرجوا بقيادة العميد عاطف الإسلامبولى بعد ورود بلاغ بمحاولة أفراد تشكيل عصابى السطو على سيارتين نقل أموال، وفوجئوا بإطلاق النيران تجاههم فردوا بالمثل إلى أن أصيب الإسلامبولى واستشهد .>وكان مصدر أمنى كشف أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بوقوع حادث سطو مسلح على سيارة نقل أموال بها 5 ملايين جنيه، أثناء سيرها على الطريق الدولى فى طريقها إلى أسيوط، حيث اعترضها 5 مسلحين فانتقلت قوة من مباحث شرق الجيزة وتبادلت إطلاق الرصاص مع اللصوص، مما أدى الى إصابة العميد عاطف الإسلامبولى واستشهاده.

وأضاف المصدر أن التحريات رجحت أن تكون العصابة هى نفسها التى استولت على السلاح الميرى لضابط أمن مركزى منذ أيام، مؤكدًا أن قوات الأمن تلاحق المتهمين بعد فرارهم إلى المنطقة الجبلية بالصف.