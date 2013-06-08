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الداخلية تنفي إنشاء نقطة أمنية أمام الإرشاد

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الداخلية تنفي إنشاء نقطة أمنية أمام الإرشاد الداخلية تنفي إنشاء نقطة أمنية أمام الإرشاد
المصدر ينفي تسليم الإخوان قاعدة بيانات الناخبين

كتب : محمد بركات منذ 12 دقيقة

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بشأن قيام وزارة الداخلية بإنشاء نقطة أمنية ثابته أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، حيث تبين إقامة "كشك" أمام إحدى المستشفيات الخاصة بالمقطم.

وأكد المصدر على عدم قيام وزارة الداخلية بإنشاء أية مبانٍ أو أكشاك أو نقاط حراسه لتأمين مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدم وجود أية خدمات أمنية معينة على المقر.

كما نفى المصدر، صحة ما تناوله أحد مواقع التواصل الاجتماعي حول استلام مكتب الإرشاد نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بأرقامهم القومية من وزارة الداخلية.

وأهاب المصدر بمحرري مثل تلك الادعاءات توخي الدقة، فيما يتم نشره والتأكد من صحته قبل نشره من خلال جهات الوزارة المعنية.

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DMC

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