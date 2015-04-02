بلاغ بالعثور على "طلقة غاز فيدرالى" بجوار محطة كهرباء بأسوان

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة أسوان، منذ قليل، بلاغًا بالعثور على جسم غريب يشبه "القذيفة" بجوار محطة كهرباء محولات السيل، بمنطقة السيل الجديد بمدينة أسوان.

وبإخطار العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، كلف العقيد ضياء الدين صبحى، وكيل إدارة الحماية المدنية، بانتقال خبراء المفرقعات وسيارة إطفاء إلى موقع البلاغ لفحص الجسم الغريب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن "طلقة غاز فيدرالى" خاصة بقوات الشرطة، متروكة بجوار محطة الكهرباء، وتم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.