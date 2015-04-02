ضبط مسئولين بإدارة تموين شبرا الخيمة متلبسين بتقاضى رشوة

ضبط رجال الرقابة الإدارية كلا من (س.ع) مدير إدارة تموين، وسط شبرا الخيمة و(إ.ا) رئيس قسم الرقابة التموينية بشبرا الخيمة أثناء تقاضيهما 35 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة تشغيل مخبز بلدى لمواطن ضمن منظومة الخبز.

كانت البداية بتلقى هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من مواطن اتهم فيه المذكورين بطلب مبالغ منه على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات رخصة تشغيل مخبز بلدى ضمن منظومة الخبز.

توصلت تحريات أعضاء الرقابة الإدارية بالقليوبية من خلال التحريات إلى صحة البلاغ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهمين متلبسان بالرشوة وبعرضهما على نيابة جنوب بنها الكلية، قررت حسبهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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