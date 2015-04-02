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مصرع مجند وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة شرطة بسوهاج

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مصرع مجند وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة شرطة بسوهاج مصرع مجند وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة شرطة بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

شهد طريق الكوامل دائرة مركز سوهاج، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة شرطة، نتج عنه مصرع مجند وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام .
>تلقى اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية نائب المدير لأمن سوهاج، بلاغا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة شرطة ووجود متوفى ومصابين.
>وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمد توفيق رئيس مباحث المديرية وقائدها الرائد محمود جلال رئيس مباحث مركز سوهاج أنه أثناء قيادة "محمد أ ع" مجند ويقيم بناحية قفط مديرية أمن قنا لسيارة شرطة فى طريقه لنقل أفراد خدمة كمين الكوامل أختلت عجلة القيادة بيده، مما نتج عنه انقلاب السيارة ووفاته وإصابة "محمد أ م" و"أحمد م ع" من قوة قوات الأمن المركزى بسوهاج.
>تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وجار رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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