مصرع شخصين فى حريق 5 منازل بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما فى حريق هائل شب قبل قليل بـ5 منازل بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط .>كان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق هائل بعدة منازل بمنطقة أولاد محمد التابعة لقرية العزايزة بمركز الغنايم .

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والإسعاف إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى التهم 5 منازل بالقرية مما أدى إلى مصرع شخصين واحتراق جميع محتويات المنازل .وتم تحرير محضر بالواقعة وجار معرفة ملابسات الحادث .