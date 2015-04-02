أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخصين فى حريق 5 منازل بأسيوط

Google+ Print
مصرع شخصين فى حريق 5 منازل بأسيوط مصرع شخصين فى حريق 5 منازل بأسيوط
لقى شخصان مصرعهما فى حريق هائل شب قبل قليل بـ5 منازل بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط .
>كان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق هائل بعدة منازل بمنطقة أولاد محمد التابعة لقرية العزايزة بمركز الغنايم .

وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والإسعاف إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى التهم 5 منازل بالقرية مما أدى إلى مصرع شخصين واحتراق جميع محتويات المنازل .وتم تحرير محضر بالواقعة وجار معرفة ملابسات الحادث .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365