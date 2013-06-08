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الأزهر يعاتب الفاتيكان على عدم الرد على تهنئته للبابا الجديد

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الأزهر يعاتب الفاتيكان على عدم الرد على تهنئته للبابا الجديد الأزهر يعاتب الفاتيكان على عدم الرد على تهنئته للبابا الجديد

كتب : وائل فايز منذ 12 دقيقة

عاتب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، البابا فرنسيس الأول، على عدم الرد على تهنئة مشيخة الأزهر له بمناسبة ترسيمه حتى الآن.

وأشار الأزهر في بيان له، بأن عودة العلاقات بين الأزهر والفاتيكان مرهونة بما تقدمه مؤسسة الفاتيكان من خطوات إيجابية جادة، "تُظهِر بجلاءٍ احترام الإسلام والمسلمين، وفي مقدمة هذه الخطوات الرد على تهنئة الأزهر للبابا بمناسبة ترسيمه، والتي لم يتلق الأزهر حتى الآن الرد على هذه التهنئة".

يذكر أن العلاقات بين الأزهر والفاتيكان شهدت تجميدا في عهد البابا بنديكت السادس عشر السابق، بعد إساءته للإسلام في إحدى محاضراته، وأن الأزهرعقب انتخاب البابا الجديد أعلن عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع الفاتيكان.

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