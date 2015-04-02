بالصور.. محافظ المنيا يشهد تخريج 500 متدربة بمشروع «وظيفتك جوه بيتك»

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا حفل تخريج دفعة جديدة من مشروع “وظيفتك جوه بيتك” أحد مشروعات البرنامج القومي للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة بمجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة.

وحضر الحفل محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي ، وإيهاب الجباس مدير البرامج والمشروعات ، وشيماء حماد مدير البرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأشاد المحافظ بدور المرأة في صناعة وتخريج الأجيال العظيمة من أبناء مصر المخلصين ، مؤكدا أن المرأة هي كل المجتمع وليست نصف المجتمع وهي شريكا أساسيا مع الرجل جنبا إلى جنب و بصماتها واضحة في محاور التنمية ، مشيرًا إلى الدور العظيم للمرأة المصرية ومساندتها ودعمها للرجل في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأوضح أنها خط الدفاع الأول في معركة التنمية والبناء وأنها ستظل دوما طرفا فاعلا ومؤثرا في إعادة صياغة تاريخ مصر بمشاركتها القوية والفعالة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر في الوقت الحالي تحتاج منا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل بناء مصر الجديدة ووضعها في المكانة التي تليق بها.

ومن جانبه قال محمود الشربيني أن تخريج المتدربات سيكون علي 3 مراحل ، حيث تم اليوم تخريج 500 متدربة ضمن المرحلة الأولي ، وستتضمن المراحل القادمة 2500 متدربة ، حيث يهدف إلى تدريب السيدات والفتيات على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية على أيدي مدربين محترفين تم اعتمادهم من قبل مجلس التدريب الصناعي، بما يضمن تأهيل المرأة المصرية لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للمرأة المصرية.

ولفت إلى أنه تم إمداد المتدربات من السيدات والفتيات بالأدوات والخامات اللازمة لبدء العمل وربطهم بعد ذلك بالسوق والمنافذ التسويقية المختلفة، بجانب أنه تم بالفعل التعاون مع مقدمي الخدمات في عدد من المحافظات​.