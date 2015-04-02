القبض على طليق حنان ترك لإدارة منزله لشبكة شذوذ

ألقي القبض على خالد خطاب طليق الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، بعدما تبيّن أنّه يدير منزله لشبكة شذوذ.

تعود التفاصيل إلى تقّدم خالد بنفسه ببلاغ ضد الطباخ الخاص به يتهمه فيه بسرقة مبلغ من المال، وبعد القبض على الطبّاخ قال غنّه لم يسرق المبلغ بل حصل عليه نظير إقامته لعلاقة مع خالد موضحًا أن خطاب يدير منزلة للشذوذ.

وبعد الإدلاء بهذه المعلومات ذهب ثلاثة خبراء من الشرطة إلى منزل خالد، وبفحصه تبيّن وجود عدد من السيديهات التي تم تصوير خالد عليها برفقة رجال بأوضاع غير لائقة، وعلى الفور ألقي القبض عليه وهو حالياً في النيابة استكمالاً للتحقيقات.

يذكر أنّ خالد خطاب له ولدان من حنان ترك هما أدم ويوسف.