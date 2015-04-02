أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

القبض على طليق حنان ترك لإدارة منزله لشبكة شذوذ

Google+ Print
القبض على طليق حنان ترك لإدارة منزله لشبكة شذوذ القبض على طليق حنان ترك لإدارة منزله لشبكة شذوذ

الخميس 02-04-2015 14:52

ألقي القبض على خالد خطاب طليق الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، بعدما تبيّن أنّه يدير منزله لشبكة شذوذ.
تعود التفاصيل إلى تقّدم خالد بنفسه ببلاغ ضد الطباخ الخاص به يتهمه فيه بسرقة مبلغ من المال، وبعد القبض على الطبّاخ قال غنّه لم يسرق المبلغ بل حصل عليه نظير إقامته لعلاقة مع خالد موضحًا أن خطاب يدير منزلة للشذوذ.
وبعد الإدلاء بهذه المعلومات ذهب ثلاثة خبراء من الشرطة إلى منزل خالد، وبفحصه تبيّن وجود عدد من السيديهات التي تم تصوير خالد عليها برفقة رجال بأوضاع غير لائقة، وعلى الفور ألقي القبض عليه وهو حالياً في النيابة استكمالاً للتحقيقات.
يذكر أنّ خالد خطاب له ولدان من حنان ترك هما أدم ويوسف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي