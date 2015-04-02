دي كابريو الأوّل على لأئحة نادي الـ20 مليون دولار

أظهرت دراسة حديثة، ستنشرها مجلة "Hollywood Reporter" في عددها المقبل في 10 إبريل الجاري، أنّ هناك ما لا يقلّ عن 6 نجوم في هوليوود يتقاضون حاليّاً أجوراً لا تقلّ عن 20 مليون دولار عن الفيلم الواحد.

واللافت أنّ أسماء النجوم الذين يتقاضون هذا المبلغ، أسماء جديدة نسبيّاً، حيث حلّ في المركز الأوّل، في نادي الحاصلين على أجر 20 مليون Leonardo DiCaprio، الذي بلغ أجره في آخر أفلامه "The Wolf of Wall Street" 2014 25 مليون دولار.

أما المركز الثاني، فكان من نصيب Robert Downey Jr، الذي حصل عليه بفضل بطولته لسلسلة أفلام "Iron Man" في 2008، التي حققت نجاحاً عالميّاً. كذلك الحال بالنسبة لـ Matt Damon الذي سيحصل على 20 مليون دولار عن بطولته للجزء الجديد من سلسلة أفلام " Bourne" التي اشتهر بها، ويحمل عنوان "Bourne Venture".

وآخر النجوم الرجال المنضمّين للنادي ، هو الحائز على جائزة الأوسكار Denzel Washington، لأنّ أفلامه دائماً ما تحقق نجاحاً كبيراً في شبّاك التذاكر، فضلاً عن ترشّحه عن أغلبها لجائزة الأوسكار.

ويحاول الممثل Bradley Cooper أن يلحق بنادي "الـ 20 مليون دولار"، بعد أن نال 3 ترشيحات أوسكار، وبعد نجاح آخر أفلامه "American Sniper"، حيث من المتوقّع أن يرتفع أجره (15 مليون) الذي ناله عن سلسلة أفلام "The Hangover" إلى 20 مليون دولار.

وعلى مستوى أفلام الحركة، فإنّ نجم المصارعة الحرّة Dwayne Johnson يتصدّر المشهد في قائمة أجور نجوم أفلام الحركة، حيث نال أجراً تراوح ما بين 14 و15 مليون دولار، عن دوره في أحدث أفلامه "Hercules".

وعلى صعيد النجمات في نادي "أجر الـ 20 مليون دولار"، تأتي في المقدّمة Sandra Bullock، التي حصلت على المبلغ بعد فيلمها الناجح "Gravity".

وتتفوّق الأخيرة، بأجرها الحالي، على النجمة Angelina Jolie، التي ذكرت الدراسة أنّها نالت أكثر من 15 مليون دولار عن دورها في أحدث أفلامها "Maleficient"، ومن المتوقّع أن يزداد إلى 20 مليون دولار عن فيلمها الجديد "Salt."

وتوقّع المشاركون في الدراسة أن يزداد أجر الممثلة Jennifer Lawrence في الفيلم الواحد إلى 15 مليون دولار، بعد أن كان أجرها 10 مليون عن بطولتها فيلم "Hunger Games: Catching Fire" في 2013، ويرون أنّ تحقيق هذا سهل ببطولتها لجزء جديد من "Hunger Games".

يذكر أنّ الدراسة ضمّت إفادات لعدد من المنتجين ووكلاء الفنانين والمديرين التنفيذيين بداخل شركات الإنتاج.