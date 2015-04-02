زواج جو رعد ليس كذبة

وفي الأوّل من أبريل أعلن الفنان جو رعد عن زواجه من الممثلة السورية ميرنا شلفون، كثيرون صدّقوا الخبر لأنّه جاء مدعماً بصور لجو ببدلة العرس، ولميرنا بفستانها الأبيض، ما جعل الخبر يبدو حقيقياً.

اليوم اعترف جو أن الخبر ليس إلا جلسة تصوير لعمل جديد سيعلن عن تفاصيله قريباً.

يذكر أن جو تلقّى عرضاً للمشاركة في مسلسل سوري شهير، حيث اختارته بطلة العمل نفسها ليحلّ ضيف شرف على إحدى الحلقات، ومن المقرر أن يعلن بنفسه تفاصيل دوره فور بدء التصوير.

يبقى أن نذكر أنّ خبر زواج جو حظي بترحيب من قبل محبيه الذي تمنّوا أن يروه عريساً.