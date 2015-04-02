جامعة الزقازيق تنظم حفلًا لتكريم أم الشهيد والأمهات المثاليات

نظمت جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، حفلا لتكريم أم الشهيد والأمهات المثاليات على مستوى جامعة الزقازيق لعام 2015 من بين الموظفات والعاملات بالجامعة.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته بوجوده بين الحاضرين من الأمهات وأفراد عائلاتهم، وأنه يسعى دائما لحل مشاكلهم ومطالبهم بالجامعة والتعامل معهم بشكل خاص، مؤكدا أنه فى هذا اليوم نكرم نماذج من الأمهات الأم، التى بذلت وأعطت وضحت فى سبيل تخريج جيل قوى لخدمة بلده ووطنه.

وقدم للسيدة فوزية محمد عبد العزيز أم الشهيد النقيب أحمد نصحى سعيد محمد الزهوى بشرطة رئاسة الجمهورية، والموظفة بكلية التربية الرياضية بنات خالص العزاء، قائلا، إنه شرف لنا جميعا أن يقبل الله ابنك شهيدًا ونحتسبه عند الله وأن يمن الله عليك بالصبر والسلوان لفراقه.

وأشار إلى تميز كلية التربية الرياضية بنات وحصولها دائما على النصيب الأكبر من المراكز المتميزة فى جميع المجالات، حيث كانت من أولى الكليات، التى حصلت على الجودة، وهذا يدل على الالتزام فى كل شىء فنجد اليوم اثنين من الأمهات المثاليات بكلية التربية الرياضية بنات.

كما كرم الأم المثالية الأولى من الموظفات السيدة فتحية عبدالقادر على موظفة بكلية الصيدلة، والأم المثالية الأولى من العاملات السيدة هويدا عمران محمد بكلية التربية الرياضية بنات بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية برئاسة ثروت موافى أمين عام الجامعة وعاطف بدوى أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ونوال صابر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد، والسيد علاء الدين السيسى مدير إدارة رعاية العاملين، وقدم التهنئة لأفراد عائلة المكرمات.