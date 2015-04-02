محافظ أسيوط يلتقى موظفا ألقى بنفسه من الدور الثانى للمطالبة بتعديل عقده

وعد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، المواطن "عبدالرازق أحمد سيد"، الذى كان قد ألقى بنفسه قبل شهر من الدور الثانى بديوان عام المحافظة، اعتراضا على تغيير عقده من نظام التعاقد إلى نظام اليومية، بحصوله على حقوقه كاملة وإعادته لعمله بعد شفائه التام ودراسة مدى قانونية مد عقده من خلال رأى الشئون القانونية بالمحافظة .

وكان العامل عبد الرازق أحمد قد حضر الى ديوان عام المحافظة لمقابلة المحافظ اليوم، لتقديم الشكر له على اهتمامه وعلاجه وعمل بطاقة صحية للتأمين الصحى له وتوفير الرعاية الصحية الكاملة، ورفض المحافظ صعود العامل إلى مكتبه، وسارع بالنزول لمقابلته بالدور الارضى بالديوان، قائلا "إى مواطن فى أسيوط له حق سيحصل عليه مهما تطلب الأمر ."