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جامعة الإسكندريـة تقرر إدراج الرياضة للجميع ضمن أولويات البحث العلمى

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جامعة الإسكندريـة تقرر إدراج الرياضة للجميع ضمن أولويات البحث العلمى جامعة الإسكندريـة تقرر إدراج الرياضة للجميع ضمن أولويات البحث العلمى
وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، فى اجتماعه برئاسة الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيـس الجامعـة، علـى إدراج "الرياضة للجميع" ضمن أولويات البحث العلمى للجامعة، وتشارك فيها كليات التربية الرياضية (بنين وبنات) والطب والعلوم والزراعة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية والحقوق والمعهد العالى للصحة العامة.

وأوضح الدكتور صديق، فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار يأتى من منطلق إيمان الجامعة بدور البحث العلمى فى تحقيق التنمية الشاملة، وأهمية الرياضة ومردودها على الصحة ومن ثم على الاقتصاد والمجتمع ككل.

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