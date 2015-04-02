وقف أعمال الصيد فى بحيرة قارون بالفيوم لتنمية الثروة السمكية

أكد المهندس صلاح نادى، مدير عام منطقة وادى النيل، لتنمية الثروة السمكية بالفيوم، اليوم الخميس، إصدار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية القرار رقم 418 لسنة 2015 بوقف أعمال الصيد فى بحيرة قارون، بدءًا من اليوم وحتى 6 يونيو المقبل.

وأوضح "نادى"، فى تصريحات صحفية، أن وقف أعمال الصيد فى هذه الفترة بهدف إعطاء الفرصة لتكاثر ونمو الأسماك، والحفاظ على تنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، مشيرًا إلى أنه تم إمداد بحيرة قارون بحوالى 28 مليون وحدة زريعة من أسماك البورى والطوبار والحنشان لتنمية الثروة السمكية فى البحيرة خلال فترة النمو.