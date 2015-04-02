أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وقف أعمال الصيد فى بحيرة قارون بالفيوم لتنمية الثروة السمكية

Google+ Print
وقف أعمال الصيد فى بحيرة قارون بالفيوم لتنمية الثروة السمكية وقف أعمال الصيد فى بحيرة قارون بالفيوم لتنمية الثروة السمكية
أكد المهندس صلاح نادى، مدير عام منطقة وادى النيل، لتنمية الثروة السمكية بالفيوم، اليوم الخميس، إصدار رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية القرار رقم 418 لسنة 2015 بوقف أعمال الصيد فى بحيرة قارون، بدءًا من اليوم وحتى 6 يونيو المقبل.

وأوضح "نادى"، فى تصريحات صحفية، أن وقف أعمال الصيد فى هذه الفترة بهدف إعطاء الفرصة لتكاثر ونمو الأسماك، والحفاظ على تنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون، مشيرًا إلى أنه تم إمداد بحيرة قارون بحوالى 28 مليون وحدة زريعة من أسماك البورى والطوبار والحنشان لتنمية الثروة السمكية فى البحيرة خلال فترة النمو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365