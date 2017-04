في ذكرى ميلاده الـ 100.. صوت «فرانك سيناترا» يوثق قصة حياته

يروي المغني فرانك سيناترا، قصة حياته بصوته في فيلم وثائقي جديد سيصدر خلال أيام ضمن احتفالات تستمر عامًا لإحياء الذكرى المئوية لميلاده.

ويركز الفيلم الوثائقي المكون من جزئين وعنوانه (‭‭Sinatra: All or Nothing at All‬‬) على حفل اعتزال سيناترا في عام 1971 ويستعين بمقابلات قديمة ومقاطع مصورة من حفلات وفيديوهات وصور لم تشاهد من قبل.

وقال اليكس جيبني مخرج الفيلم “أعتقد ان هذه كانت اللحظة التي رأى فيها انه حقق ما يكفي لكافة الاسباب العاطفية حيث قدم حفلا في ذلك العام من المفترض انه كان حفل اعتزاله.”

وقال فرانك مارشال منتج الفيلم إن الفيلم يستخدم موسيقى من حفل عام 1971 ومقتطفات مدتها حوالي ست عشرة ساعة من تسجيلات صوتية لسيناترا يتحدث فيها عن حياته.

واضاف “اخذنا كثيرا من المقابلات وكثيرا من تسجيلاته وتمكنا من ان نروي قصة حياته بكلماته وهذا ما يجعله عملا متميزا.”

وسيعرض الفيلم ومدته اربع ساعات على قناة اتش.بي.او الامريكية في الخامس والسادس من ابريل نيسان الجاري.

وقدم سيناترا -الذي اجتذب بصوته الرخيم المعجبين من كافة انحاء العالم- أول تسجيلاته عام 1939، وظل يقدم اغنيات مسجلة حتى قبيل وفاته في عام 1998.

> رويترز