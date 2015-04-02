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السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد إجراء القرعة العلنية لحجاج الجمعيات الأهلية

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السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد إجراء القرعة العلنية لحجاج الجمعيات الأهلية السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشهد إجراء القرعة العلنية لحجاج الجمعيات الأهلية

شهد المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية يرافقه اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة كريمة حلمى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، مراسم اجراء القرعة العلنية لاختيار حجاج هذا العام من أعضاء الجمعيات الأهلية والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع المحافظة وذلك لاختيار 112 حاج وحاجة من إجمالى عدد المتقدمين بطلباتهم هذا العام والبالغ 2493 ممن يرغبون فى آداء مناسك الحج لهذا العام.

وفى جو من الشفافية والحياد التام، تم اجراء القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلى وفى حضور جمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلى الجمعيات الأهلية.

وأسفرت القرعة عن اختيار 112 ممن حالفهم الحظ وقدر لهم آداء مناسك الحج لهذا العام ومنهم اختيار 3 مشرفين وتأشيرتان للحالات الانسانية.

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