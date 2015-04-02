دكتور نساء: المشيمة الملتصقة لا يمكن فصلها عن الرحم بعد الولادة

أكد الدكتور أحمد أبو النصر، أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى، أن المشيمة الملتصقة لا يمكن فصلها عن الرحم بعد الولادة، وتسبب نزيفا شديدا قد يؤدى إلى الموت. أسباب المشيمة الملتصقة

>وقال الدكتور أحمد إن هناك أسبابا معروفة للمشيمة الملتصقة، حيث إن المشيمة الملتصقة تكون نتيجة ازدياد عدد الولادات القيصرية، حيث تلتصق المشيمة على جرح القيصرية من الداخل ولا يمكن فصلها، وهناك وسائل تشخيصية محددة بالموجات فوق الصوتية مع استخدام الدوبلر الملون، حيث يبين الشرايين والأوردة فى جدار بطانة الرحم أيضا. وسائل التشخيص

>وأشار إلى أنه من وسائل التشخيص الرنين المغناطيسى، موضحا أن الأبحاث أكدت أنه فى الحالات المتأخرة يصعب فصل المشيمة ويتم استئصال الرحم ويسبب نزيفا، والخطأ الكبير الذى يقع فيه بعض الأطباء هو محاولة استئصال المشيمة بشكل تعسفى، مما يؤدى إلى النزيف المستمر. مضاعفات الولاة القيصرية

>وأوضح أن المشيمة الملتصقة هى إحدى مضاعفات الولادات القيصرية المتكررة، وفى قصر العينى يتم تدريب الأطباء الشبان على كيفية إجراء عملية الولادة القيصرية دون حدوث هذه الالتصاقات ووزارة الصحة تعمل للحد من الولادة القيصرية، والتى قد تكون سهلة لبعض الأطباء.

شبكةعيونالإخبارية

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