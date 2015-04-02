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الإفراج عن 14 صيادا مصريا احتجزوا على متن مركب صيد بالمياه الليبية

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الإفراج عن 14 صيادا مصريا احتجزوا على متن مركب صيد بالمياه الليبية الإفراج عن 14 صيادا مصريا احتجزوا على متن مركب صيد بالمياه الليبية
أفرجت السلطات الليبية اليوم عن مركب صيد مصرية تم توقيفها لاختراقها المياه الإقليمية بدون تصريح منتصف ديسمبر الماضى.

وقال العقيد رضا عيسى آمر القطاع الأوسط وحرس السواحل الليبي، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السطات الليبية افرجت عن 14 صيادا مصريا كانوا على متن الجرافة المسماة الحاج محمد القاضي، كان قد تم توقيفهم لعدم حصولهم على إذن للصيد فى المياه الليبية.

وأضاف أن الجانب الليبى تعامل مع الصيادين معاملة طيبة وحسنة خلال فترة احتجازهم، موضحا أن العلاقات المصرية الليبية وطيدة ومتينة منذ القدم.

وأكد عيسى أنه لا يوجد أى صياد مصرى محتجز بميناء مصراتة.

وقد عبر الصيادون المفرج عنهم فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن شكرهم للسطات الليبية للمعاملة الحسنة التى لاقوها خلال فترة احتجازهم.

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مصر 365