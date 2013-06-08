بالفيديو.. والد الشهيد «طلال» يحمى قاتل ابنه أمام محكمة المعادى

رصدت كاميرا “فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة”، وصول قاتل الشهيد محمد طلال طلعت، إلى محكمة المعادى الجزئية؛ للمثول أمام المحكمة؛ حيث قامت الشرطة بتوصيله إلى مقر المحكمة من خلال سيارة أجرة، منعا للفتك به من جانب أهل وأصدقاء “طلال”.

ومنع العميد محمد طلعت عبد المجيد، والد طلال، أصدقاء الشهيد وذويه من الفتك بالقاتل، مطالبا قيادات الأمن داخل المحكمة بالتحفظ على المتهم فى صالة بعيدة عن أعين الحضور.

يذكر أن طلال، الطالب بالثانوية، توفى إثر طعنة بمطواة فى قلبه من قبل 3 حاولوا سرقة “الموتوسيكل” الخاص به، من أمام نادى وادى دجلة بالمعادى.

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