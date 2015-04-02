بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة إسلام بحيرى بتهمة إزدراء الإسلام

تقدم كل من محمد كمال الدين، ومحمد شعبان فهيم، المحاميان، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد إسلام بحيرى، المذيع بقناة القاهرة والناس، يتهمه بسب الصحابة، والتشكيك فى الأئمة الأربعة، وإزدراء الإسلام، مطالبين بغلق القناة وإصدار قرار بوقف البرنامج.

وذكر البلاغ المقيد برقم 6426 لـسنة 2015 عرائض النائب العام، أن إسلام بحيرى المذيع بقناة القاهرة والناس اعتاد سب الصحابة، والأئمة الأربعة، والتكشيك فى ثوابت الدين الإسلامى، بأن صرح فى برنامجه بوجوب إلغاء السنة النبوية، وأطلق عبارات تعد تطاول على الذات الإلهية.

وتضمن البلاغ، أن العبارات التى أطلقها إسلام البحيرى تمثل إزدراء للدين الإسلامى، وإثارة للفتنة، مستندا إلى المادة 98 فقرة "أ" من قانون العقوبات التى نصت على "تؤثم الازدراء بالعقيدة الدينية وتعاقب مرتكبها بالحبس من ستة شهور إلى خمس سنوات وغرامة من 500 جنيه إلى ألف".

واعتبر البلاغ أن ما قام به المشكو فى حقه يتجاوز حدود الرأى والتعبير المنصوص عليها قانونا، وأن تصريحاته تعد جريمة إزدراء للأديان وطعن فى أسس وثوابت الدين الإسلامى، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إسلام البحيرى، وإصدار قرار بغلق القناة، والتحقيق معه بتهمة التشكيك فى ثوابت الدين.

وسلم مقدمو البلاغ، أسطوانة مدمجة تتضمن الحلقات واللقطات التى ظهر فيها إسلام البحيرى، وتطاول على السنة النبوية، والأئمة الأربعة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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