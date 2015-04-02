ضبط أسلحة نارية وكيلو بانجو فى حملة أمنية ببنى سويف

تمكنت مديرية الأمن خلال حملة تفتيشية ومرورية بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، من ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات.

والمتهمون هم: ماضى م م 27 عاما– عاطل، مقيم عزبة أحمد حلمى - شنرا - مركز الفشن وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن، ومحمد م ع ح 35 سنة – حداد، أطواب - مركز الواسطى، وبحوزته (2) فرد خرطوش، وفرد روسى، وسعيد ع م 33 عاما – فلاح، نجع السعداوى - شنرا - مركز الفشن، وبحوزته فرد خرطوش، كما عثر بحوزة محمد ع م 59 عاما – جزار، بنى سليمان الشرقية - مركز بنى سويف على 7 طلقات، وأيمن ح م ع 38 سنة – سائق، البهسمون - مركز إهناسيا، فرد خرطوش.

كما نجحت الحملة التى قادها اللواء زكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها رؤساء أقسام ومراكز الشرطة فى إلقاء القبض على كل من: أيمن ح م ع 38 عاماً – سائق، البهسمون - مركز إهناسيا وبحوزته كيلوجرام بانجو، وأحمد ف م م 25 سنة – فلاح، دشاشة - مركز سمسطا وبحوزته (200) جرام حشيش و(20) قرصا مخدرا، ومحمود ف ب م 38 عاما – عاطل، عزبة التحرير - بندر بنى سويف وبحوزته (200) جرام بانجو واعترف المتهمون بحيازة المخدرات بهدف الاتجار بها.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار تامر الخطيب محامى عام نيابات بنى سويف.