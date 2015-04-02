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تحرير 1135 مخالفة مرورية وضبط 23 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر بسوهاج

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تحرير 1135 مخالفة مرورية وضبط 23 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر بسوهاج تحرير 1135 مخالفة مرورية وضبط 23 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر بسوهاج
شنت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة شملت إدارات المرور والتموين والمرافق والبحث الجنائى برئاسة اللواء أحمد شاهين حكمدار المدرية وأسفرت الجهود عن تحرير 1135 مخالفة مرورية منها 301 مخالفة سحب تراخيص و598 مخالفة تصالح و23 مخالفة رادار و25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و30 مخالفة استخدام المحمول أثناء القيادة و17 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون لوحات ومخالفة حجز سيارة بدون خط سير و140 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وعلى جانب آخر تمكنت الحملة من ضبط 18 قضية تموينية منها قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وقضية بيع بنزين بأزيد من السعر المقرر وقضية تجميع كمية من السولار لبيعها بالسوق السوداء.

وتم ضبط 247 مخالفة متنوعة فى مجال المرافق منها 11 قضية إشغال طريق و6 قضايا مخالفة نظافة و13 قضية عدم حمل شهادة صحية و12 قضية بائع متجول و7 قضايا منشأة بدون ترخيص و15 قضية إزالة تندة حديدية وفرش فاكهة و210 مضبوطات متنوعة.

وفى مجال ضبط مخالفات البيئة والمسطحات تمكن قسم شرطة البيئة والمسطحات من ضبط صلاح فتحى أحمد ويقيم دائرة مركز جهينة لحيازته عدد "1" طن و380 كيلو ردة و"500" كيلو أسمدة وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 1838، 1839 جنح مركز جهينة.

وضبط صالح محمد محمد صالح ويقيم دائرة مركز جهينة لحيازته عدد "21.5 “طن أعلاف دواجن وزرة شامية صفراء تحرر عن ذلك المحضر رقم 1840 جنح مركز جهينة لسنة 2015 بإجمالى مضبوطات 23 طنا و380 كيلو أعلاف وردة وأسمدة وزرة شامية صفراء.
>تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

كما قال شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط تاجر تموينى يدعى مجدى – ع – ع ومقيم بمركز البلينا، وذلك لاستيلائه على 855 بطاقة تموينية من المواطنين وقيامه بصرف الخبز بها من محافظة أخرى يطبق بها المنظومة والاستيلاء على فارق الأسعار لحسابه وتم تحرير محضر للمتهم برقم 1706 جنح مركز البلينا وتمت إحالة المتهم للنيابة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع“ أنه تم أيضا تحرير 150 مخالفة لأصحاب المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز مشيرا إلى أن المديرية تواصل المرور يوميا على المحطات والمستودعات والمخابز لضبط المخالفين.

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مصر 365

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