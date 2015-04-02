حبس 5 من قيادات "التعاون للبترول" بالسويس فى الاستيلاء على 120 مليون جنيه

أمرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس بحبس 5 مديرين ومديرى إدارات بشركة التعاون للبترول، وذلك بتهمة الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على مواد بترولية بقيمة 120 مليون جنيه.

وقال مصدر بقطاع البترول فى السويس إن الواقعة تعود لعام 2013، حينما تم إجراء أعمال الجرد والفحص فتبين وجود هدر وعجز فى كميات المواد البترولية بمستودعات الجمعية التعاونية للبترول، وباشرت النيابة العامة فى السويس التحقيق فى تسهيل خروج شاحنات وقود وبيعها للغير لحساب بعض المديرين، بعد التلاعب فى المقررات الرسمية وفاتر التوريد والحصر.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة أمرت فى ذلك الوقت بتشكيل لجان فحص وحصر بالشركة، وتوصلت تحقيقات النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة فى السويس إلى الكشف عن وقائع الاستيلاء على مواد بترولية بقيمة 120 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون، وبيعها لمقاولين من الباطن، وتوريد كميات من السولار والبنزين بالأمر المباشر لمحطات بعينها مقابل حصولهم على مبالغ مالية.