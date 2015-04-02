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تنفيذ 7054 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا

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تنفيذ 7054 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا تنفيذ 7054 حكما قضائيا خلال 10 أيام بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا وإدارة تنفيذ الأحكام، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية استمرت لمدة 10 أيام.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7054 حكما قضائيا منها 32 حكما جنائيا و2552 حكم حبس جزئى ومستأنف و 3556 حكم غرامة جزئى ومستأنف و 914 حكم مخالفة، وصل عدد المضبوطين (967) محكوما عليهم، وبلغت جملة المبالغ المتحصلة (94395) جنيها.

كما شملت الحملة ضبط 142 محكوما عليهم من ذوى الأحكام المتعددة بلغ مجموعها (861) حكما، وضبط 45 محكوما عليهم ذوى معلومات جنائية من بينهم (مراقب – 28 مسجل) وتم ضبط عدد 6 محكوم عليهم بالمؤبد.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين

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