ضبط شخصين أثناء عرضهما رشوة على مسئول بالبترول لاستصدار رخصة "بنزينة"

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين أثناء عرضهما 40 ألف جنيه رشوة على مسئول بشركة بترول، للحصول على رخصة محطة تموين سيارات.

تلقى اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "أسامة ح م" أخصائى خدمة عملاء بشركة التعاون للبترول، مسئول اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول ضد كل من "س.ع" و "م. ن" لعرضهما عليه مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل استصدار رخصة إنشاء وتشغيل محطة تموين سيارات للأول.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحــــة جــرائم الرشــوة واستغلال النفــوذ، وأسفرت عن صحة بلاغ الشاكى، حيث عرض المتهم الأول بوساطة المتهم الثانى مبلغ 40 ألف جنيه على الشاكى كرشوة مقابل استغلال صفته الوظيفية والنقابية لدى المسئولين بالشركة جهة عمله لتسهيل استصدار ترخيص إنشاء وتشغيل محطة تموين سيارات على قطعة أرض مملوكة للأول بمحافظة القليوبية.

وتم تقنين الإجراءات ورصد وتصوير اللقاءات التى تمت بينهم بإحدى المقاهى العامة بمنطقة وسط البلد استعرض فيها المتهمان إمكانية زيادة مبلغ الرشوة إلى مائة ألف جنيه مقابل حصولهما على رخصة محطة التموين .

وتمكن المقدم حازم محمود مفتش الإدارة من ضبط المتهمين أثناء لقائهما بالشاكى بمقهى بمنطقة قصر النيل وبحوزتهما مستندات طلب الترخيص .

تولى المستشار أحمد الموجى مدير نيابة قصر النيل التحقيق تحت إشراف المستشار سمير حسن رئيس النيابة العامة وأمر بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات .